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Тюменские самозанятые при форс-мажоре смогут получать максимальное пособие по безработице

Общество, 13:34 08 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На максимальный размер по безработице могут рассчитывать самозанятые и предприниматели Тюменской области. Оно выплачивается при форс-мажорных обстоятельствах и станет хорошим подспорьем преодолеть трудные времена. Это одна из мер поддержки нового федерального закона о занятости.

"Предприниматели и самозанятые, которые ранее обращались в службы занятости, не смотря на обороты бизнеса и срок работы, могли ранее рассчитывать на получение пособия только в минимальном размере. Мы все понимаем, что ситуации жизненные бывают разные. В новом законе о занятости они могут рассчитывать на пособие в максимальном размере. Надо только подтвердить 26 недель трудовой деятельности помимо предпринимательства", - пояснил директор департамент труда и занятости населения Александр Сидоров.

В целом по стране пособие для безработных проиндексировано с 1 февраля. Максимальный его размер составляет 13 тыс. 739 рублей, минимальный - 1 тыс. 611 рублей. Суммы приведены без учета районного коэффициента.

Еще одна новелла нового закона то, что дети-сироты и дети, которые остались без попечения родителей смогут рассчитывать на доплату до средней зарплаты по региону в течение полугода с момента постановки на учет в службе занятости. Главное условие – трудоустроиться в течение шести месяцев после обращения в органы занятости. По словам Александра Сидорова, это простимулирует молодежь к работе и самостоятельности.

"В дальнейшем размеры пособия по безработице будут ежегодно индексироваться. Подчеркну, что основные цель и смысл нового закона, деятельности кадровых центров в текущих условиях – трудоустройство. В этом заинтересованы и сами соискатели, не чтобы получать пособие, а выйти на получение постоянной достойной заработной платы", - подчеркнул директор департамента.

Оксана Корнеенкова

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# Александр Сидоров , занятость , поддержка , пособия , предприниматели , самозанятые

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