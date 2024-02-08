Дороги Тюмени разгружают при помощи программы моделирования

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программа моделирования пришла на помощь специалистам Тюменской области, занятым транспортными потоками, регулированием движения. Сервис актуализирует данные с камер видеонаблюдения, транспортный затор в реальной жизни отражается в модели.

Об этом рассказал заведующий кафедрой эксплуатации автомобильного транспорта института транспорта ТИУ Дмитрий Захаров.

"Появилась возможность детальней проработать большое количество вариантов развития транспортной системы городов и выбрать оптимальные. В настоящий момент этому уделяется большое внимание, потому что продолжается процесс урбанизации", - уточнил он в интервью корреспонденту телеканала "Тюменское время".

Именно с помощью компьютерного моделирования удалось разгрузить Обход Тюмени, открыть правоповоротный съезд ул. Мельникайте – Федюнинского. Его строили с сентября 2022 года, сдали в конце июля 2023 г. Для водителей время ожидания в пробке на кольце сократилось на треть.

Средства на реализацию проекта строительства правоповоротного съезда на пересечении Обхода Тюмени и Мельникайте - 80 млн 400 тыс. рублей - были выделены из регионального бюджета.

Всего в регионе 19 тыс. км автомобильных дорог. В 2024 году дорожники приведут в нормативное состояние 200 км, большая часть проектов будет реализована в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Анжела Лебедева