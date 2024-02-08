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Метеорологи рассказали, накроет ли циклон "Ольга" Тюменскую область

Общество, 13:23 08 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Циклон "Ольга" бушует в Москве и постепенно движется к центральной части страны. Редкий снимок с "Метеора-М" опубликовала корпорация "Роскосмос".

"Циклон образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья. В Москве пик североатлантического циклона ожидается сегодня, 8 февраля. К выходным в столице выпадет до четверти месячной нормы осадков. Высота сугробов может достичь 58 сантиметров — в последний раз такое было в 1999 году", - уточнили эксперты.

t.me/roscosmos_gk

Метеорологи Объ-Иртышского управления гидрометеослужбы представили прогноз погоды в Тюменской области с 9 по 11 февраля. Согласно данным, в регионе ожидается небольшой снег. Будут наблюдаться переменчивая облачность, диапазон температур – от минус 3 до минус 16 днем, ночью 11 февраля столбики термометров опустятся до минус 24.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Метель прогнозируется лишь в ночь с 8 на 9 февраля. Так что навряд ли сил "Ольги" хватит добраться до юга Тюменской области.

Кстати, название циклону дали в университете Берлина, сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд: "Они каждому барическому образованию дают имя, регистрируют, а потом продают за относительно умеренную цену — 200–300 евро. Например, парень хочет удивить свою девушку. Он тратит 200 евро и дарит ей циклон, названный ее именем".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Зима 2023-2024 года по количеству выпавших осадков бьет рекорды. Так, в Тюмени зафиксировали превышение сезонных осадков на 105 %.

Анжела Лебедева

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# метеорология , погода , Роскосмос , снег

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