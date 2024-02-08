Метеорологи рассказали, накроет ли циклон "Ольга" Тюменскую область

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Циклон "Ольга" бушует в Москве и постепенно движется к центральной части страны. Редкий снимок с "Метеора-М" опубликовала корпорация "Роскосмос".

"Циклон образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья. В Москве пик североатлантического циклона ожидается сегодня, 8 февраля. К выходным в столице выпадет до четверти месячной нормы осадков. Высота сугробов может достичь 58 сантиметров — в последний раз такое было в 1999 году", - уточнили эксперты.

t.me/roscosmos_gk t.me/roscosmos_gk

Метеорологи Объ-Иртышского управления гидрометеослужбы представили прогноз погоды в Тюменской области с 9 по 11 февраля. Согласно данным, в регионе ожидается небольшой снег. Будут наблюдаться переменчивая облачность, диапазон температур – от минус 3 до минус 16 днем, ночью 11 февраля столбики термометров опустятся до минус 24.

Метель прогнозируется лишь в ночь с 8 на 9 февраля. Так что навряд ли сил "Ольги" хватит добраться до юга Тюменской области.

Кстати, название циклону дали в университете Берлина, сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд: "Они каждому барическому образованию дают имя, регистрируют, а потом продают за относительно умеренную цену — 200–300 евро. Например, парень хочет удивить свою девушку. Он тратит 200 евро и дарит ей циклон, названный ее именем".

Зима 2023-2024 года по количеству выпавших осадков бьет рекорды. Так, в Тюмени зафиксировали превышение сезонных осадков на 105 %.

Анжела Лебедева