Аварийное состояние электросети стало самой частой причиной возгораний в частных домах Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Аварийное состояние электросети стало самой частой причиной возгорания в частных домах Тюмени в 2023 году. На него приходится 49 % страховых случаев, подсчитали в "Ренессанс страховании".

В 20 % причиной обращения к страховщикам стали повреждения строений из-за пожара в доме на соседнем участке. Еще в 11 % - поджоги, в 7 % - перегрев дымохода, в 3 % - пожар в бане.

Вместе с тем, в компании отметили, что частота обращений по возгораниям в частных домах по итогам 2023 года в целом по России снизилась на 9 %.

Чаще всего инциденты происходят в мае, сентябре и декабре.

Самыми необычными причинами пожара стали взрыв детского электромобиля, от чего загорелся дом, а также удар молнии в коттедж в Московской области. Его владельцы получили компенсацию в 52,9 млн рублей.