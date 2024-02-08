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Российских аспирантов поддержат ежемесячными стипендиями

Общество, 19:31 08 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стипендии для аспирантов и адъюнктов, проводящих научные исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития страны, введены в 2024 г. Постановление о порядке назначения нового денежного поощрения подписал председатель правительства Михаил Мишустин в День науки, 8 февраля.

Стипендии будут присуждать ежегодно по результатам конкурсных отборов на срок от 1 года до 4 лет. Размер каждой из них составит 75 тыс. рублей ежемесячно. Выплаты будут финансироваться из федерального бюджета.

Кандидатов на получение стипендии будут выдвигать их научные руководители, а решение о стипендиатах будет принимать совет по вопросам назначения и выплаты стипендии по результатам конкурсного отбора.

"Рассчитываем, что принятая мера позволит поддержать талантливых молодых ученых в начале их карьеры, поможет им проявить свои способности, показать профессиональные достижения, и еще больше передовых разработок найдут практическое применение", – сказал Михаил Мишустин.

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# аспиранты , стипендии

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