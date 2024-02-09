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В Большом Сорокино принимают предложения по благоустройству

Общество, 12:58 09 февраля 2024

администрация Сорокинского района | Фото: администрация Сорокинского района

Предложения по благоустройству общественных территорий принимают в с. Большое Сорокино. Об этом объявил глава Сорокинского района Александр Агеев в своем Telegram-канале.

"Всем известно, что в этом году мы будем отмечать 100-летие Сорокинского района. Предлагаю вам высказать свои предложения по поводу благоустройства села Большое Сорокино", - рассказал глава района

Он отметил, что все идеи будут вынесены на обсуждение 19 февраля на аппаратном совещании с участием глав сельских поселений, руководителей предприятий, учреждений и организаций.

Оставить свои предложения можно в комментариях Telegram-канала Александра Агеева.

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# благоустройство , Сорокинский район

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