В Большом Сорокино принимают предложения по благоустройству
Общество, 12:58 09 февраля 2024
| Фото: администрация Сорокинского района
Предложения по благоустройству общественных территорий принимают в с. Большое Сорокино. Об этом объявил глава Сорокинского района Александр Агеев в своем Telegram-канале.
"Всем известно, что в этом году мы будем отмечать 100-летие Сорокинского района. Предлагаю вам высказать свои предложения по поводу благоустройства села Большое Сорокино", - рассказал глава района
Он отметил, что все идеи будут вынесены на обсуждение 19 февраля на аппаратном совещании с участием глав сельских поселений, руководителей предприятий, учреждений и организаций.
Оставить свои предложения можно в комментариях Telegram-канала Александра Агеева.