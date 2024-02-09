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26 спортсменов представляют Тюменскую область на Спартакиаде сильнейших

Общество, 18:44 09 февраля 2024

vk.com/russianskiteam | Фото: vk.com/russianskiteam

26 спортсменов представляют Тюменскую область на Всероссийской спартакиаде сильнейших по зимним видам спорта, которая продлится до 18 февраля. Также старты пройдут в Челябинской и Свердловской областях. Регионы УФО на соревнованиях представляют 317 спортсменов, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента Российской Федерации в УФО Владимира Якушева.

"Спартакиада станет мощным стимулом для дальнейшего развития физкультуры и спорта в регионах всей России и в Уральском федеральном округе, в частности. Замотивирует на здоровый, активный образ жизни множество людей, в том числе детей", - сказал Владимир Якушев.

Отметим, в соревнованиях примут участие около 2,5 тыс. спортсменов. Представители Белоруссии выступят вне основного зачёта в семи видах спорта. Более подробную информацию о Спартакиаде можно узнать по ссылке.

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# зимние игры , спартакиада

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