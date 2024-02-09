Школьники Тюменской области вернутся за парты 12 февраля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школьники Тюменской области возвращаются за парты 12 февраля. Ребята на дистанционном обучении были с 5 февраля, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

За это время во всех школах Тюмени, Тобольска, Заводоуковского и Голышмановского городских округов, Упоровского, Юргинского, Омутинского районов провели генеральные уборки с использованием дезинфицирующих средств.