Супруги Сало из Викуловского района рассказали, что для них семья

| Фото: из личного архива Ольги Сало | Фото: из личного архива Ольги Сало

Для супругов Сало из Викуловского района семья — это стимул, вдохновение и поддержка. Своей историей Ольга и Павел поделились в рамках цикла мероприятий, посвященных Году семьи, которые проходят во всех муниципальных образованиях Тюменской области.

Супруги Сало из села Викулово воспитывают четверых детей. Старший сын Даниил в школьные годы был соло-гитаристом в группе "Взлетная полоса". Сегодня занимается веб-дизайном. Вера увлечена песнями и хореографией, София с удовольствием рисует, а младшая Ника еще ищет свое хобби.

Ольга Сало развивает свой бизнес — студию красоты и здоровья. За косметологическими услугами к ней обращаются со всего Викуловского района.

"Без поддержки семьи я бы не справилась и вряд ли решилась на открытие собственного дела. Семья — это стимул, вдохновение и поддержка. Это зона комфорта, где сочетаются труд, забота и любовь", — говорит женщина.