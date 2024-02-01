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Супруги Сало из Викуловского района рассказали, что для них семья

Общество, 14:19 11 февраля 2024

из личного архива Ольги Сало | Фото: из личного архива Ольги Сало

Для супругов Сало из Викуловского района семья — это стимул, вдохновение и поддержка. Своей историей Ольга и Павел поделились в рамках цикла мероприятий, посвященных Году семьи, которые проходят во всех муниципальных образованиях Тюменской области.

Супруги Сало из села Викулово воспитывают четверых детей. Старший сын Даниил в школьные годы был соло-гитаристом в группе "Взлетная полоса". Сегодня занимается веб-дизайном. Вера увлечена песнями и хореографией, София с удовольствием рисует, а младшая Ника еще ищет свое хобби.

Ольга Сало развивает свой бизнес — студию красоты и здоровья. За косметологическими услугами к ней обращаются со всего Викуловского района.

"Без поддержки семьи я бы не справилась и вряд ли решилась на открытие собственного дела. Семья — это стимул, вдохновение и поддержка. Это зона комфорта, где сочетаются труд, забота и любовь", — говорит женщина.

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# Год семьи

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