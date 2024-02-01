Тюменцы признаются в любви к России на праздничном марше

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Праздничный марш "День влюблённых в Россию" пройдет в Тюмени на пешеходной улице Дзержинского 14 февраля. Начало мероприятия в 18 часов, сообщает региональное отделение "Молодой гвардии".

Активисты и все желающие смогут пройти с плакатами и лозунгами в качестве выражения глубоких чувств к Родине. Во время марша участники также раздадут прохожим открытки в виде сердец с признаниями в любви.

Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться в группе "Молодой гвардии" во ВКонтакте или по телефону 79-87-43.