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Тюменцы признаются в любви к России на праздничном марше

Общество, 08:28 13 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Праздничный марш "День влюблённых в Россию" пройдет в Тюмени на пешеходной улице Дзержинского 14 февраля. Начало мероприятия в 18 часов, сообщает региональное отделение "Молодой гвардии".

Активисты и все желающие смогут пройти с плакатами и лозунгами в качестве выражения глубоких чувств к Родине. Во время марша участники также раздадут прохожим открытки в виде сердец с признаниями в любви.

Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться в группе "Молодой гвардии" во ВКонтакте или по телефону 79-87-43.

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# улица Дзержинского

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