В Тюменской области по нацпроекту проводят конкурс для развития культурной сферы

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Региональный профессиональный конкурс на получение грантовой поддержки, проводимый в рамках национального проекта "Культура" в Тюменской области, - это важный инструмент для развития и поддержки талантливых представителей различных сфер культуры и искусства. Такую точку зрения высказал главный редактор газеты "Вести республики" Ильяс Исмаилов (Чеченская Республика).

Грантовая поддержка, по его словам, является одним из ключевых инструментов национального проекта "Культура", который стремится обеспечить условия для развития культурной сферы в регионе.

"Благодаря этому проекту, в Тюменской области создаются новые возможности для профессионального роста, творческой самореализации и взаимодействия между талантливыми людьми и их аудиторией", - отметил Ильяс Исмаилов на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Заявку на участие в конкурсе в этом году подали 121 сельское учреждения, работники культуры. В 2022 году было подано 85 заявок, а в 2021 году – 65.

Эксперты оценят конкурсантов по нескольким критериям. Среди них – художественный уровень культурных мероприятий, внедрение новых форм работы, участие в фестивалях, активность в медиа. По итогам конкурса 14 сельских учреждений культуры получат вознаграждение по 516 тыс. рублей, 15 работников – по 50 тыс. Победителей назовут в конце марта, в День работника культуры.

С 2013 года поддержку по итогам конкурса получили 131 учреждение культуры и 148 сотрудников. Общая сумма грантов составила почти 35 млн рублей. На эти средства приобретены библиотечная мебель, компьютерная техника, модульные конструкции, сценические костюмы, фототехника и другое оборудование.





