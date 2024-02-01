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Фельдшер тюменской поликлиники спас пожилую пациентку с диабетом

Общество, 17:45 15 февраля 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Помощь 73-летней тюменке своевременно оказал фельдшер медико-социального отделения поликлиники №3. Он пришел на дом к пациентке для осуществления перевязки и очередного осмотра, сообщает областной департамент здравоохранения.

"Мы знаем полный статус своих пациентов, их заболевания. У данной пациентки сахарный диабет, она на инсулине, поэтому к ней повышенное внимание – раны заживают плохо, перевязки могут осуществляться длительно. Но в этот раз с первых минут стало понятно, что все совсем не хорошо, и осмотр раны – далеко не первостепенная задача", – рассказал фельдшер.

На первый взгляд пациентка спала, но оказалось, что женщина находилась в гипогликемической коме. Измерение уровня глюкозы в крови показало экстремально низкие цифры – 0,6 – и показатель продолжал падать.

Медик вызвал бригаду скорой помощи, ведь такое состояние купируется только в условиях стационара. Пока бригада скорой ехала к пожилому пациенту, Иван Новоселов на месте контролировал его состояние.

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