Оборот 5 тысяч тонн зерна по поддельным протоколам испытаний пресекли в Тюменской области

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре

Оборот 5 тыс. тонн зерна по фальшивым протоколам испытаний пресекли в Тюменской области. Зерно предназначалось на корм скоту и предприятие пыталось его легализовать. Однако в испытательной лаборатории Новосибирска документ ему не выдавали, пробы не исследовали, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

"При проведении ряда межведомственных мероприятий установлено, что указанная организация не проводила исследования зерна и не выдавала на него протокол испытаний, что свидетельствует о возможных признаках фальсификации", - уточнили в ведомстве.

Предприятие получило предостережение, материалы переданы в правоохранительные органы для расследования лиц, которые сфальсифицировали документы.

Всего с начала года специалисты управления выявили 11 аналогичных случае на продукцию общим весом 48,8 тыс. тонн с недостоверными декларациями. В числе нарушений – указаны и проведены не все исследования, неверно оформлена декларация соответствия либо исследования проведены по недействительному ГОСТу.

Требования по обеспечению качества, безопасности зерна и продуктов его переработки здесь.