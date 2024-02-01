25-летие отмечает объединение молодых тюменцев с инвалидностью "Вера"

| Фото: группа ТООО ВОИ Вконтакте | Фото: группа ТООО ВОИ Вконтакте

25-летие празднует объединение молодых людей с инвалидностью "Вера" Тюменской областной организации Всероссийского общества инвалидов 17 февраля.

"Веру" знают не только в Тюмени и области, но и в соседних регионах, так как главная миссия клуба — объединять всех неравнодушных в решении проблем инвалидов.

Основные направления объединения — инклюзивные спортивные игры и добровольчество. Все эти годы руководит объединением Елена Яковенко. Душевная, открытая, неравнодушная, переживающая за каждого своего участника, воспитанника, спортсмена, волонтера, знающая свое дело и радеющая за общий успех.

Команду объединения "Вера" поздравил коллектив Тюменской областной организации ВОИ.

"Пусть дело, которым вы живете, и добрые дела, которые вершите, приносят вам счастье и удовлетворение, согревает тысячи людских душ и объединяет сердца", — отметили там.