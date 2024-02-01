Подомовые обходы избирателей в Тюменской области продлятся до 7 марта

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

В Тюменской области начались подомовые обходы избирателей, работают 3 тыс. 886 обходчиков. Они продлятся до 7 марта, сообщает инфоцентр правительства региона.

Члены участковых избирательных комиссий информируют граждан о предстоящих выборах президента РФ.

"Каждому избирателю выдаем листовки с информацией о кандидатах, рассказываем о дате и способах голосования, месте расположения и времени работы участковых избирательных комиссий. Если избиратель выскажет пожелание проголосовать дома, то примем соответствующее заявление", — комментирует председатель избирательной комиссии № 2162 Елена Аксенова.

Время работы обходчиков в выходные дни с 10 до 14 часов, в будни с 17 до 20 часов.