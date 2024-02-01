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Более 1 млн 700 га проверили тюменские агронрмы на наличие вредителей и болезней

Общество, 13:22 18 февраля 2024

Россельхозцентр по Тюменской области | Фото: Россельхозцентр по Тюменской области

Более 1 млн 700 га проверили специалисты областного филиала Россельхозцентра на наличие вредителей и болезней за 2023 год. На 703 тыс. га оценку провели также на наличие сорной растительности, департамент АПК региона.

Обследования проходили в течении вегетационного периода перед гербицидной обработкой посевов и перед защитными и профилактическими обработками посевов.

На электронной карте сельскохозяйственных угодий области специалистами по защите растений за прошлый сезон было зафиксировано более 4 тыс. 580 точек с отмеченными в местах обследования вредными объектами, их численностью, фазами развития, повреждениями культур и фотографиями вредителей и болезней.

Проведенные обследования позволили сельхозпроизводителям оперативно защитить урожай в зонах риска. Например, более 200 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур прошли обработку против болезней, в том числе биологическими препаратами в баковых смесях.

По результатам мониторинга был не только составлен обзор фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в Тюменской области в 2023 году, но и сформирован прогноз развития вредных объектов на новый сезон. Это позволит аграриям более точечно формировать планы работы под урожай 2024 года.

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# АПК , исследования , Россельхознадзор

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