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Губернатор Тюменской области поблагодарил военных за освобождение Авдеевки

Общество, 20:58 18 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил военных за мужество и стойкость, проявленные при освобождении Авдеевки. Он опубликовал в своем Telegram-канале видео, которое прислали бойцы.

"Тюменцы, находящиеся в различных подразделениях в составе Вооруженных Сил Российской Федерации, с честью выполняют воинский долг, защищая Родину от неонацизма. Победа будет за нами!" - добавил глава региона.

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# военные , спецоперация

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