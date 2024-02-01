Губернатор Тюменской области поблагодарил военных за освобождение Авдеевки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил военных за мужество и стойкость, проявленные при освобождении Авдеевки. Он опубликовал в своем Telegram-канале видео, которое прислали бойцы.

"Тюменцы, находящиеся в различных подразделениях в составе Вооруженных Сил Российской Федерации, с честью выполняют воинский долг, защищая Родину от неонацизма. Победа будет за нами!" - добавил глава региона.