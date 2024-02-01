  • 20 февраля 202420.02.2024вторник
  • USD92,4102
    EUR99,4889
  • В Тюмени -20..-22 С 4 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тобольске запускают новый учебный сезон в "Школе Студвесны"

Общество, 08:14 20 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый учебный сезон в "Школе Студвесны" запускают в Тобольске с 25 февраля. Заявки организаторы принимают до 23 февраля, сообщает тобольский мультицентр "Моя территория".

До 10 марта участники при поддержке опытных кураторов подготовят свою работу или выступление в одном из шести направлений. Можно заявиться на треки: мода, театр, музыка, танцы, концертные программы или медиа. В каждом будет ждать профессионал своего дела — региональный эксперт, который расскажет об актуальных трендах и займется финальной редактурой.

Регистрация открыта по ссылке. Возрастное ограничение: 16+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# мультицентр Моя территория , студвесна , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:07 20.02.2024Свечу с ароматом старинной улицы Садовой выпустили в Тюмени
08:59 20.02.2024 Тюменская область готовит для сборной команды страны элитных спортсменов
08:42 20.02.2024В Тюменской области внедряют новые подходы к работе библиотек
08:14 20.02.2024В Тобольске запускают новый учебный сезон в "Школе Студвесны"