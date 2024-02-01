В Тобольске запускают новый учебный сезон в "Школе Студвесны"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый учебный сезон в "Школе Студвесны" запускают в Тобольске с 25 февраля. Заявки организаторы принимают до 23 февраля, сообщает тобольский мультицентр "Моя территория".

До 10 марта участники при поддержке опытных кураторов подготовят свою работу или выступление в одном из шести направлений. Можно заявиться на треки: мода, театр, музыка, танцы, концертные программы или медиа. В каждом будет ждать профессионал своего дела — региональный эксперт, который расскажет об актуальных трендах и займется финальной редактурой.

Регистрация открыта по ссылке. Возрастное ограничение: 16+.