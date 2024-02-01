3 тыс. 700 пациентов наблюдаются дистанционно в четырех тюменских поликлиниках

| Фото: департамент здравоохранения в Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения в Тюменской области

Более 200 пациентов с сахарным диабетом и более 3 тыс. 500 пациентов с артериальной гипертензией находятся на дистанционном наблюдении в тюменских поликлиниках №№ 3, 5, 8 и 17, сообщает департамент здравоохранения в Тюменской области.

Такой формат стал возможен в рамках нового пилотного проекта для людей с хроническими болезнями, который был запущен в Тюменской области в 2023 году.

Диабетики и гипертоники получают в поликлинике тонометры и глюкометры, данные с которых поступают на цифровую платформу и обрабатываться врачами-специалистами из двух крупнейших профильных медицинских центров: НМИЦ кардиологии им. академика Чазова Минздрава России и НМИЦ эндокринологии Минздрава России.

Лечащий врач в оперативном режиме собирает более полный объем данных о пациенте, что непосредственно влияет на качество принимаемых врачебных решений и удовлетворенность пациента оказываемой медицинской помощью.

"Информационная система "Персональные медицинские помощники" позволяет избежать серьезных осложнений здоровья пациентов, при необходимости максимально быстро стабилизировать артериальное давление или уровень глюкозы крови. Проект пилотный, но уже видна его эффективность", - отметил начальник отдела информационных технологий и защиты информации департамента здравоохранения Тюменской области Павел Нечуй-Ветер.