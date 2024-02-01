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Поставщик реагентов тюменским больницам два года не сможет участвовать в торгах за отказ от контракта

Происшествия, 09:51 20 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За отказ от контракта поставщик реагентов тюменским больницам два года не сможет участвовать в торгах. Компания победила в аукционе, но не стала исполнять обязательства. За это ее включили в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает управление ФАС Тюменской области.

Медучреждение, которое осталось без наборов биохимических реагентов для определения ферментов и субстратов обратилось в антимонопольный орган.

В ведомстве подчеркнули, что компания ранее уже включалась в реестр добросовестных поставщиков в связи с неисполнением обязательств по другим контрактам с госзаказчиками.

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