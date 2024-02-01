Заместитель генпрокурора РФ провел личный прием граждан в Тюменской области

| Фото: Управление ГПРФ по УрФО | Фото: Управление ГПРФ по УрФО

Личный прием граждан провел заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев в Тюменской области 19 февраля.

Жители региона обращались с просьбами оказать содействие в продлении схемы автобусного маршрута, замене игрового оборудования на детской площадке, устройстве ребенка в дошкольное учреждение, взыскании морального вреда, сокращении срока расселения аварийного дома, оформлении пенсии, сообщает управление генеральной прокуратуры РФ по УФО.

Были озвучены проблемы отсутствия пожарного водоема в садовом товариществе, незаконного отключения квартиры от электроэнергии, обустройства улично-дорожной сети, отсутствия освещения дороги вблизи школы и другие.

Всего в рамках приема поступило 19 обращений, по ним в режиме реального времени присутствующим на мероприятии прокурорам, представителям органов власти даны конкретные поручения, исполнение которых контролируется.

Также Сергей Зайцев провел оперативное совещание c ответственными руководителям правительства области и главами муниципалитетов, на котором обсудил вопросы обеспечения инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям и организации регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам.

Обсуждение именно этих вопросов обусловлено поступающими в органы прокуратуры обращениями граждан, в том числе напрямую к генеральному прокурору России, а также резонансными сюжетами в средствах массовой информации.

В мероприятии приняли участие руководители прокуратуры региона, заместитель губернатора области Сергей Шустов, начальник главного управления строительства Павел Перевалов, директор департамента социального развития Дмитрий Грамотин, руководители Тюменского муниципального района и Тюмени.

Сергей Зайцев, открывая совещание подчеркнул, что в области имеется положительная динамика в предоставлении многодетным семьям земельных участков.

Вместе с тем он обратил внимание на отсутствие по целому ряду предоставленных объектов необходимой инженерной инфраструктуры и транспортного сообщения.

В частности были озвучены проблемы по Ялуторовску, д. Падерина Тюменского района и другим муниципальным образованиям, где только после вмешательства прокуроров начаты работа по строительству коммунальных и дорожные сетей.

В этой связи поручено провести ревизию территорий, где выделялись земельные участки для обозначенных целей и реализовать комплекс мероприятий по обеспечению прав граждан.

Также Сергей Зайцев высказал озабоченность складывающейся ситуацией в сфере пассажирских перевозок, в числе прочего указано на несоблюдение рядом перевозчиков условий муниципальных контрактов, нарушение графиков движения, не выпуск транспортных средств на линию, либо выпуск технически неисправных автобусов.

В рамках совещания проработаны пути решения этих проблем, реализация выработанных решений поставлена на контроль.