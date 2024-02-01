Более 150 событий, посвященных празднованию Года Дмитрия Менделеева, проведут в Тобольске

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Выставки, акции, квесты, посвященные празднованию Года Дмитрия Менделеева в Тобольске, пройдут в 2024 году. В общегородской план вошло более 150 событий.

28 февраля в Музее уникальных книг и редких изданий откроется выставка "Завет Менделеева", посвященная 190-летию со дня рождения великого ученого. Посетив ее, гости откроют для себя разностороннюю личность, увидять издания с его автографами.

В апреле в городе пройдет Международная научно-практическая конференция "Инновации. Интеллект. Культура". В Тобольском драматическом театре им. П. П. Ершова 18 апреля горожане погрузятся в атмосферу ушедшей эпохи на Менделеевском балу.

В июне пройдет День города. Тобольску исполнится 437 лет. Личность Дмитрия Менделеева также будет отражена в праздновании. На площадке Тюремного замка для школьников проведут квест "Приключения в таблице химических элементов Д. И. Менделеева". В этом же месяце в Музее печати презентуют линейку менделеевских сувениров и серии открыток.

Также в плане значатся спортивные мероприятия. Знаменитый "Тобольский марафон", на который съезжаются бегуны из разных регионов, также будет посвящен Менделееву. Он порадует любителей спорта 25 августа.

В сентябре пройдет "Пленэр-2024. По улицам исторического города" и городская выставка-конкурс, посвященная году Дмитрия Менделеева в Тобольске. Выставка проводится ежегодно, собирает около 300 творческих работ.

В декабре проведут XXII школьный фестиваль детского творчества "Созвездие" "Сибирский край – родина Д. И. Менделеева". Номинация "Социальный видеоролик" будет посвящена ученому и земле, на которой он родился.

Отдельный блок отвели познавательным встречам, которые пройдут в библиотеках, школах. Это часы информации, музейные уроки, олимпиада по химии. Закроют год Дмитрия Менделеева в школе № 18 на форуме исследований "От хобби к научным открытиям". Он охватит 200 учащихся городских школ.

Полный план мероприятий выложен по ссылке. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова