Тюменские отделения Почты России изменят график работы в праздники

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Почта России изменит график работы в Тюменской области в связи с Днем защитника Отечества. 22 февраля рабочий день почтовых отделений сократится на один час, сообщает учреждение.

23 февраля станет выходным для всех отделений, кроме круглосуточных, которые продолжат принимать клиентов в обычном режиме. 24 февраля почта возобновит обслуживание по обычному расписанию - центральное почтовое отделение Тюмени по ул. Республики, 56 будет работать с 8 до 20 часов.

Также 23 февраля почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России, с учётом особенностей конкретных регионов.

Уточнить актуальное расписание или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.