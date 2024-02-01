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Выплаты на строительство и покупку жилья получили пять семей в Исетском районе

Общество, 17:34 21 февраля 2024

администрация Исетского района | Фото: администрация Исетского района

Пять семей получили свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство или приобретение жилья в Исетском районе. Госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" помогает обзавестись жильем работникам социальной сферы и АПК, сообщает администрация муниципального образования.

Глава Исетского района Николай Теньковский отметил, что решение жилищной проблемы — один из приоритетов для исполнительной власти. Улучшить свои жилищные условия жители района могут также с помощью основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

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# жилье , семьи , социальные выплаты

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