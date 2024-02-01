Аппарат для контроля давления получили в больнице № 24 Тюменской области

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Аппарат для контроля давления получили в больнице № 24 Тюменской области. Прибор записывает показания артериального давления за сутки. Приобретено оборудование по регпрограмме "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение", сообщает департамент здравоохранения региона.

"Что касается суточного мониторирования, то оборудование должно быть легким, информативным и с хорошим программным обеспечением, как наш новый прибор. Ведь от качества его работы будет зависеть выявление нарушений в организме пациентов, а также контроль эффективности лечения и профилактики заболеваний", - рассказала медицинская сестра кабинета функциональной диагностики Лариса Морокова.

В числе преимуществ аппарата – голосовая запись восьми заметок по 15 секунд. Прибор подстраивается под необходимый размер автоматически.