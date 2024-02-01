Турнир RCC 18 проходит в тюменском СК "Центральный"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень принимает 18-й номерной турнир RCC 18. Спортивное мероприятие стартовало в СК “Центральный” 24 февраля.

Запланировано 14 боев. В шести поединках участвуют тюменские спортсмены: Имам Ибрагимов, Рашад Галайчиев, Тагир Абдуллабеков, Иван Романов, Ахмед Саралиев, Вальмир Галиев.

Главным событием вечера станет бой по правилам кикбоксинга Ивана Штыркова и Вагаба Вагабова.

Как отмечают организаторы события, и Штырков, и Вагабов входят в число самых известных бойцов страны, и менеджмент лиги уже давно работал над организацией противостояния. Переговоры о поединке начались около двух лет назад.

Возрастное ограничение: 16+.

Инна Пахомова