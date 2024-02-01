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Эксперт рассказала, как правильно получить хороший урожай баклажанов

Общество, 14:33 25 февраля 2024

t-l.ru

Хороший урожай овощей это, прежде всего, результат кропотливого труда огородника, который состоит из нескольких этапов. В феврале и начале марта необходимо подготовится к посадке семян на рассаду.

Через рассаду выращивают овощи с длительным периодом созревания урожая, к ним относятся томаты, перцы, баклажаны, корневой сельдерей, капуста, напоминает КП-Тюмень.

Семена баклажанов для ускоренного прорастания полезно предварительно замочить в "Эпине" или "Гумате". Эти препараты являются стимуляторами роста и развития растений и подталкивают росток в семени к "пробуждению". Благодаря этому всходы появляются намного быстрее.

"После этого уже проросшие сеем в увлажненный субстрат примерно на глубину один сантиметр. Горшочки накрываем пленкой или стеклом. Баклажаны любят тепло, поэтому проращивать их нужно при температуре от плюс 25 градусов. Семена обычно всходят через 7-14 дней. Сеять рекомендую с 20 февраля по 5 марта", - рассказала главный агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Надежда Криштафук.

Все овощные культуры, которые выращиваются через рассаду, очень светолюбивы, поэтому оптимальное для них место – южные окна. Но если посев произвели еще раньше, то нужно подсветить фитолампами по 12 часов в день.

"Перед высадкой рассады в открытый грунт и теплицу, растения необходимо закаливать. Данная процедура поможет растениям адаптироваться к улице. Закалку начинаем минимум за неделю до высадки. Сначала выносим на воздух на пару часов днем – в тень, и с каждым разом увеличиваем время прогулки", - отметила эксперт.

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