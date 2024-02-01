Детеныша паки из тюменского зоопитомника назвали Никки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В тюменском центре реабилитации диких и экзотических животных "У Лукоморья" определились с именем для детеныша паки. Его назвали Никки.

Имя выбирали необычным способом. Это право дали дикобразам.

"Дикобразы выбирали имя. Варианты имен предлагали тюменцы во ВКонтакте. Каждому имени присвоили определенный фрукт или овощ. Фруктов и овощей было десять, а дикобразов девять. С именем определились по оставшемуся плоду. Дикобразы обычно выбирают фрукт и отходят в сторону", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" ветеринарный врач центра "У Лукоморья" Татьяна Усламина.

Варианты имен, которые попали в финальный список, выглядели следующим образом: Перри, Пако, Пенни, Каспер, Ронни, Эш, Оззи, Никки, Найк, Чико. Невостребованным у дикобразов оказался банан. К этому фрукту было прикреплено имя Никки.

Напомним, паки родился у пары грызунов Нильсона и Рассы, которые проживают в центре "У Лукоморья" уже четвертый год. Это их первое потомство в неволе. 10 февраля детенышу исполнился месяц. Он уже ест "взрослую" еду: овощи, фрукты, семечки и сено.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин