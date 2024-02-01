Еще 278 домохозяйств Тюменского района получили высокоскоростной интернет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская область" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская область"

Цифровые сервисы и интернет на скорости до 200 Мбит/с стали доступны для 278 домохозяйств села Кулаково Тюменского района. Современная технология впервые пришла в дома по улицам: 60 лет СССР, Киселевых, Комсомольской, Советской, Семеновых и в переулок Коммунальный. Для этого связисты построили более 3 км оптоволокна и протянули распределительную сеть по улицам села, сообщает пресс-служба филиала "Ростелекома" в Тюменской и Курганской областях.

Теперь жители населенного пункта могут выходить в сеть одновременно с разных устройств, быстро загружать объемные файлы, подключать домашнее облачное видеонаблюдение и систему "Умный дом". А также смотреть в видеосервисе Wink до 300 телеканалов и онлайн-кинотеатр.

По словам глава Кулаковского муниципального образования Александра Чалышева, в селе проживают более 3 тыс. человек. Наличие цифровых услуг в доме — это новый уровень комфорта.

"Всего менее чем за месяц мы охватили оптической сетью четвертую часть населенного пункта, модернизировав устаревшие аналоговые линии связи. Желающих подключить интернет много, наши бригады работают в Кулаково постоянно", - добавил технический директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Алексей Рогачёв.