Командир отделения пожчасти возглавил тюменский топ-5 вакансий в сфере безопасности
Общество, 13:08 26 февраля 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Командир отделения пожарной, горно-спасательной частей возглавит топ-5 вакансий в сфере безопасности Тюменской области. Среднее зарплатное предложение составляет 55 тыс. рублей, сообщает департамент труда и занятости населения.
Наиболее востребованы и инспекторы дорожно-патрульной службы. Оплата труда - от 51 тыс. рублей в месяц. Кроме того, требуются начальники караула на зарплату 44 тыс. рублей, госинспекторы – 35 тыс. рублей и оперативные дежурные – 30 тыс. рублей.
В базе регионального кадрового центра "Работа России" - 19 тыс. 434 вакансий.