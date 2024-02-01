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Командир отделения пожчасти возглавил тюменский топ-5 вакансий в сфере безопасности

Общество, 13:08 26 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Командир отделения пожарной, горно-спасательной частей возглавит топ-5 вакансий в сфере безопасности Тюменской области. Среднее зарплатное предложение составляет 55 тыс. рублей, сообщает департамент труда и занятости населения.

Наиболее востребованы и инспекторы дорожно-патрульной службы. Оплата труда - от 51 тыс. рублей в месяц. Кроме того, требуются начальники караула на зарплату 44 тыс. рублей, госинспекторы – 35 тыс. рублей и оперативные дежурные – 30 тыс. рублей.

В базе регионального кадрового центра "Работа России" - 19 тыс. 434 вакансий.

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# вакансии , занятость , трудоустройство

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