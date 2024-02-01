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Сотрудника газоснабжающей организации в Тюмени осудили за взятки

Происшествия, 13:52 26 февраля 2024

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Штраф в 4 млн рублей заплатит в Тюмени бывший сотрудник газоснабжающей организации, признанный виновным в получении взяток, сообщает прокуратура Тюменской области.

Суд установил, что в период с 2018 по 2022 год сотрудник получил от граждан 30 взяток за незаконное содействие в ускоренной подготовке документов по техническому присоединению газового оборудования домовладений.

В ряде случаев мужчина брал деньги за бездействие по пресечению незаконных "врезок" в газопроводы. Общая сумма полученных взяток превысила 1 млн рублей.

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# взятки , суд

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