В Тюменской области дочерям погибшего в ДТП водителя выплатят по 1 млн рублей

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

По миллиону рублей компенсации морального вреда получат дети мужчины, погибшего в ДТП в декабре 2021 года на автодороге Нягань - Талинка в Октябрьском районе ХМАО.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, грузовик Volvo с прицепом выехал на полосу встречного движения, прицеп столкнулся с попутными автомобилями Volkswagen Touareg и Chevrolet Niva. В результате водитель и пассажир Volkswagen Touareg скончались на месте.

Водитель грузовика был работником лесопромышленного холдинга и перевозил лес на принадлежащем предприятию автомобиле. Он признан виновным и осужден к лишению свободы.

Супруга погибшего водителя обратилась в суд с иском о взыскании с работодателя компенсации морального вреда в пользу двоих дочерей 7 и 10 лет.

Ленинский районный суд Тюмени удовлетворил ее требования и взыскал с холдинга в пользу детей погибшего по миллиону рублей, а также расходы на погребение в размере 41 тыс. рублей.