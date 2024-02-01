После нападения собаки на ребенка в Тюменском районе организована проверка
Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту нападения собаки на ребенка в Тюменском районе, сообщает надзорный орган.
Информация о том, что в п. Винзили бездомная собака покусала 13-летнего мальчика появилась в СМИ.
“Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Тюменского района провести проверку, в ходе которой установить причины и условия произошедшего, дать оценку исполнению органами местного самоуправления полномочий по организации работы с бесхозяйными животными”, – сообщили в надзорном органе.
При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования, в том числе по защите прав несовершеннолетнего.
Кроме того, территориальным отделом СУ СК России по Тюменской области по данному факту проводится процессуальная проверка.