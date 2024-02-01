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Тюменцы поучаствуют в марафоне "Знание.Первые" на Всероссийском фестивале молодежи

Общество, 12:24 27 февраля 2024

Российское общество "Знание" | Фото: Российское общество "Знание"

Просветительский марафон "Знание.Первые" пройдет на Всероссийском фестивале молодежи с 2 по 6 марта. Спикеры обсудят достижения современной науки и культуры, сохранение исторической правды и традиционных ценностей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Участников ожидают выступления российских и зарубежных лекторов. Среди спикеров ожидается трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе, Герой России Александр Карелин, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр просвещения России Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, сербский кинорежиссер Эмир Кустурица. Также перед зрителями выступят чемпион мира по футболу Роберто Карлос, сербский и российский актер Милош Бикович и другие деятели науки, культуры, спорта, руководители госкорпораций.

Выступления спикеров будут транслироваться в эфире круглосуточного медиаканала "Знание.ТВ".

Напомним, на фестиваль в Сочи отправятся 108 тюменцев.

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# Валерий Фальков , молодежь

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