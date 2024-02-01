108 тюменцев отправятся на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

| Фото: Екатерина Христозова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Екатерина Христозова, ИА "Тюменская линия"

108 тюменцев отправятся на Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в Сочи с 1 по 7 марта. Также на событие с ними поедут 55 волонтеров.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова.

"Всего было подано около шести тысяч заявок. Наш департамент не входил в конкурсную комиссию, но, думаю, коллегам, которые отсматривали презентации ребят, было весьма трудно сделать выбор. Многие хотели попасть на фестиваль, прикоснуться к такому масштабному событию и каждый был достоен, но была определенная квота, поэтому отобрали лучших из лучших", – добавила она.

Перед стартом фестиваля делегация региона отправилась на трехдневную подготовку. Она проводится для того, чтобы познакомить и вдохновить участников на удачный выезд. Выезд проходит в Областном оздоровительно-образовательном лагере "Остров детства". 16 февраля для молодых людей организовали квиз "Влюбиться в Тюменскую область", коммуникационную сессию и уличный квест. 17 февраля их ждут занятия по английскому языку. В последний день ребята запишут видеопоздравление с Новым годом для делегации Китая, примут участие в мастер-классе по конфликтологии и тренингах на работу в команде.

Занятия проведут педагог психолог и менеджер по работе с талантливыми детьми и молодежью Центра "Новое движение" ТюмГУ Ольга Дежурко, практикующий преподаватель английского языка для взрослых, организатор международных молодежных проектов, специалист по работе с детьми и молодежью Екатерина Чалова, профессор кафедры режиссуры Тюменского государственного института культуры Марина Жабровец и другие эксперты.

| Фото: Екатерина Христозова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Екатерина Христозова, ИА "Тюменская линия"

Одной из участниц делегации стала Полина Меньшикова из Тюмени. Девушка выступала в роли организатора, волонтера и участника на таких мероприятиях как "Премьера", "Медиасеть", областная Студвесна. Также в 2023 году она была амбассадором арт-кластера "Таврида", а в настоящий момент является амбассадором Всероссийского форума "Шум".

"Это очень значимое достижение и чувствуется ответственность за то, как представлю свой родной, любимый регион на масштабном фестивале. Ожидаю активных дней, знакомства с делегациями других регионов и даже стран. Думаю, приобрету большой опыт, которым хотелось бы потом делиться с другими, рассказывать об этих впечатлениях на протяжении многих лет", – заявила тюменка.

На фестивале делегация региона презентует программу под названием "Любовь, креатив и море".

"Желаю ребятам стать настоящей командой, показать, насколько Тюменская область и люди, живущие здесь, любят свой регион и Россию", – подчеркнула Ирина Широкова.

Напомним, основные мероприятия фестиваля состоятся на федеральной территории "Сириус". Программа включает в себя не только дискуссии и лекции, но и выставки, культурный обмен, спортивные соревнования и совместные тренировки, добровольческие акции и путешествия. Затем, с 10 по 17 марта, пройдет региональная программа. Иностранные участники посетят 30 городов России, где познакомятся с памятными местами, культурным и национальным разнообразием, побывают на технологических и промышленных предприятиях.

Виктория Макарова