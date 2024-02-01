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Трек "Пульс 72" победил в голосовании за гимн тюменской делегации на Всемирный фестиваль молодежи

Общество, 12:36 13 февраля 2024

медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: медиацентр молодежной политики Тюменской области

Трек "Пульс 72" победил в голосовании за гимн делегации Тюменской области на Всемирный фестиваль молодежи. Он набрал 1 тыс. 52 голоса, сообщает информационный центр правительства региона.

Композиция будет доработана совместно с экспертами творческой лаборатории "Премьеры", которые ранее помогали участникам в создании гимна. После этого молодые люди отправятся с песней на фестиваль в Сочи в марте 2024 года.

Напомним, голосование за четыре варианта гимна делегации проходило в соцсетях и торговых центрах Тюмени. Всего своими предпочтениями поделились 2 тыс. 200 жителей.

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# Гимн , молодежь

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