Тюменцы подали почти 6 тыс. заявок на Всемирный фестиваль молодежи

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

5 тыс. 960 заявок подали жители Тюменской области на Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в Сочи с 1 по 7 марта. Из этого числа - 1 тыс. 846 ребят несовершеннолетние.

Об этом сообщил начальник управления молодёжной политики и общественных проектов департамента по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области Владислав Татаринцев на форуме "Мост" в музейном комплексе им. Словцова 7 декабря.

"Это абсолютный рекорд. Мы на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга. Между прочим, это 60 участников на место. Мы, когда формировали конкурсную комиссию, думали, 40 человек много, но сейчас понимаем, что не хватает людей, потому как просматривать такое количество заявок тяжело", — подчеркнул он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Владислав Татаринцев отметил, что регистрация уже закрыта, но у тюменцев есть возможность подать заявки в резервный состав. Если участник, прошедший конкурсный отбор, по каким-то причинам не сможет поехать на форум, возьмут человека из резерва. Подробнее можно узнать на официальном сайте.

Всего из Тюменской области в Сочи отправятся 180 участников и 60 волонтеров.

Напомним, фестиваль примет 20 тыс. российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения. В образовательной программе перед молодыми людьми выступят 1,5 тыс. спикеров.

Виктория Макарова