От тюменцев ждут заявки на Всемирный фестиваль молодежи до 4 ноября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают принять участие во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта 2024 года. Жители Тюменской области от 14 до 35 лет могут подать заявку до 4 ноября на официальном сайте события.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.

Отметим, в фестивале примут участие 20 тыс. российских и иностранных активистов - профессионалов в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и спорта в возрасте от 18 до 35 лет. Также участие впервые примут подростки от 14 до 17 лет, 500 человек приедут из России, еще 500 — из-за рубежа.

Участники смогут познакомиться с молодыми и активными людьми, получить опыт в сфере политики, культуры, спорта и образования от экспертов, принять участие в добровольческих акциях, найти единомышленников и почувствовать себя частью прогрессивного молодежного сообщества. Им будут помогать эксперты и волонтеры, в числе которых жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Юлия Карандашева