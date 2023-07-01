Тюменцев приглашают регистрироваться на всемирный фестиваль молодежи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года. Участниками смогут стать 20 тыс. молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер жизни.

Как сообщают организаторы, впервые в истории фестивального движения возможность принять подать заявки получили подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.

Главным смыслом форума названа необходимость выстраивания связей между молодыми и активными людьми со всей планеты, которым предстоит вместе строить общее будущее на основе справедливого миропорядка. Его фундамент - сотрудничество и баланс интересов

Зарегистрироваться на событие можно по ссылке.