Почти 5 тыс. жителей Тюменской области подали заявки на Всемирный фестиваль молодежи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 5 тыс. заявок подали на Всемирный фестиваль молодежи жители Тюменской области. Крупное событие пройдет в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года.

Как рассказали коорреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе Медиацентра молодежной политики Тюменской области, на данный момент 3 тыс. 465 заявок поступило от совершеннолетних и 1 тыс. 533 — от несовершеннолетних.

Сначала желающие принять участие в фестивале могли подать заявку до 4 ноября, но сроки продлили до 1 декабря. Стать частью большого события можно, заполнив данные по ссылке.

Волонтеры успевают подать заявку до 15 ноября. Срок их приема сокращен в связи с более чем восьмикратным превышением количества регистраций кандидатов в добровольцы на ВМФ-2024.

Волонтеров задействуют в 15 функциональных направлениях. Им предстоит встречать и провожать участников и гостей фестиваля, размещать их в "волонтерской деревне" и отелях, организовывать транспортную логистику и питание, помогать проводить официальные церемонии награждения, оказывать помощь медицинскому персоналу на мероприятиях фестиваля, сопровождать иностранные и национальные делегации и почетных гостей, помогать в работе иностранным и российским СМИ.

После заполнения заявки и прохождения курсов жителям Тюменской области предстоит пройти собеседование в Центре привлечения и подготовки волонтеров в период с сентября по декабрь, затем дождаться приглашения на фестиваль в личном кабинете до января 2024 года. Далее добровольцы отправятся на обучение в Екатеринбург. С 20 февраля 2024 года приглашенные волонтеры будут заезжать на федеральную территорию "Сириус". Там они познакомятся с объектами события и получат необходимую аккредитацию.

Всего из Тюменской области в Сочи отправятся 180 участников и 60 волонтеров.

Отметим, фестиваль примет 20 тыс. российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения.

Инна Пахомова