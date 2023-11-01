5,5 тысяч жителей Тюменской области зарегистрировались на Всемирный фестиваль молодежи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 5,5 тысяч жителей Тюменской области от 14 до 35 лет подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в "Сириусе" в Сочи. Регистрация продлится до 1 декабря 2023 года, пишет "КП-Тюмень".

Участников мероприятия ждут мастер-классы, лекции, игровые практики, концерты, театральные постановки, ярмарки, экскурсии и другие мероприятия. Запланировано выступление 1,5 тысяч спикеров. Также тюменцы посетят фестиваль документального кино, выставку-ярмарку предметов искусства "Арт.Молодость", гастрономический фестиваль и другие мероприятия.

На Всемирный фестиваль молодежи приедут 20 тысяч российских и иностранных активистов. Это профессионалы в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и спорта.