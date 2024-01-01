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Тюменцы могут выбрать гимн делегации области на Всемирный фестиваль молодежи

Общество, 18:07 30 января 2024

группа "ВФМ-2024 / WYF 2024" во ВКонтакте. | Фото: группа "ВФМ-2024 / WYF 2024" во ВКонтакте.

Голосование за гимн делегации региона на Всемирном фестивале молодежи стартовало в Тюмени. Четыре композиции создали команды творческих тюменцев в финале лаборатории "Премьера" еще в 2023 году, сообщает информационный центр правительства региона.

Послушать треки и проголосовать за "Весь мир — это мы", "Тюмень зажигает звезды", "Пульс 72" или "Весь мир — это ты" в группе "Актив Тюменской области" включительно до 11 февраля. Одна из песен, которую выберут жители, после доработки станет гимном делегации области на Всемирном фестивале молодежи.

Всемирный фестиваль молодежи состоится в Сочи с 29 февраля по 7 марта. Событие инициировал президент России Владимир Путин.

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# Гимн , молодежь

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