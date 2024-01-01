Более 100 тюменцев прошли отбор на Всемирный фестиваль молодежи

| Фото: мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Более 100 жителей Тюменской области прошли отбор на Всемирный фестиваль молодежи 2024, на котором они станут участниками и волонтерами. Всего в регионе отправили рекордное количество заявок - 5 тыс. 960, сообщает пресс-служба мультицентра "Контора пароходства".

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи — крупнейшее международное молодежное событие, которое соберет 20 тыс. участников со всего мира на федеральной территории "Сириус" в Сочи с 1 по 7 марта.

Представители бизнеса, медиа, образования, науки, культуры, волонтерства и спорта смогут найти новых друзей и построить общее будущее. Фестиваль пройдет по указу президента России Владимира Путина.