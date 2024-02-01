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53 тюменских волонтера уже прибыли на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

Общество, 17:10 26 февраля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

53 добровольца из Тюменской области уже прибыли на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, который состоится с 1 по 7 марта. Они помогут участникам сориентироваться на площадке, информационный центр правительства региона.

Делегация Тюменской области отправится на Всемирный фестиваль молодежи 28 февраля. 108 представителей региона примут участие в образовательных, культурных, научных и спортивных мероприятиях.

Напомним, на событии делегация презентует программу под названием "Любовь, креатив и море".

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# добровольцы , молодежь , Сочи

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