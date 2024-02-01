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Владимир Якушев: Всемирный фестиваль молодежи объединит тысячи молодых людей со всего мира

Общество, 19:48 26 февраля 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

20 тысяч молодых людей из 188 стран примут участие во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в Сочи. От Уральского федерального округа едут 652 участника.

Еще 275 уральцев будут работать в качестве волонтеров. Цифры были озвучены на заседании президиума Совета по молодежной политике Уральского федерального округа, которое по поручению полпреда президента Российской Федерации в УФО Владимира Якушева провел его заместитель Борис Кириллов.

"Всемирный фестиваль молодежи объединит тысячи молодых людей со всего мира. Активных юношей и девушек, которые в будущем вместе будут строить справедливый и многополярный мир, основанный на принципах взаимного уважения и сотрудничества", – передал слова полпреда Борис Кириллов.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус".

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# Владимир Якушев , молодежь

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