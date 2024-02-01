Тюменских танцовщиков приглашают поучаствовать в конкурсе "Серебряные крылышки"

| Фото: vk.com/pioner_tmn | Фото: vk.com/pioner_tmn

XI открытый Всероссийский конкурс хореографических коллективов и солистов на приз народного артиста РСФСР, профессора, кавалера ордена ООН Бориса Санкина "Серебряные крылышки" пройдет во Дворце творчества и спорта "Пионер" с 22 по 24 марта.

Принять участие могут хореографические коллективы, отдельные исполнители образовательных учреждений, учреждений культуры, дополнительного образования и сферы молодежной политики в возрасте от 5 до 25 лет, сообщает пресс-служба учреждения.

Конкурс пройдет по следующим номинациям: детский танец, народный танец, стилизованный народный танец, эстрадный танец, современный танец, уличные танцы, классический танец, спортивный бальный танец (ансамбль), "Танцевальная мозаика", "Танцевальное шоу". Участников также ждут мастер-классы от членов жюри, круглый стол руководителей коллективов с членами жюри и гала-концерт.

Заявки на участие можно подать до 16 марта по электронной почте: krasnopeeva@pioner72.ru. Узнать подробности можно по ссылке и по телефонам: 8 (922) 263 56 44; 8 (912) 392 41 85.