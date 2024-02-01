Тюменский аграрный вуз проведет день открытых дверей для абитуриентов

| Фото: пресс-служба ГАУ Северного Зауралья | Фото: пресс-служба ГАУ Северного Зауралья

День открытых дверей для абитуриентов проведет ГАУ Северного Зауралья 1 марта. Начало в 10 часов в седьмом корпусе (ул. Рощинское шоссе, 18), сообщает пресс-служба вуза.

Планируется, что мероприятие посетят около 120 потенциальных абитуриентов. Ребятам расскажут об образовательных программах вуза и перспективных направлениях подготовки, презентуют достижения институтов, организуют экскурсии в научные лаборатории.

В вузе напомнили, что с некоторыми школами у него заключены соглашения о сотрудничестве. Так, в лицеях №93 и 81, гимназии №16, школах №30, 9, 69 преподаватели университета читают лекции по дисциплинам, которые выбрали учебные заведения. Практику ребята проходят на базе вуза. Также, ГАУ Северного Зауралья выбирают для получения высшего образования воспитанники школ-партнеров.