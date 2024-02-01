От креативных предпринимателей Тюменской области ждут заявки на конкурс "Россия.Горизонты"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Приём заявок на конкурс для представителей креативных индустрий "Россия.Горизонты" 2024 стартовал 26 февраля. Лучшие работы по четырем номинациям представят в Третьяковской галерее, сообщает Президентский фонд культурных инициатив.

""Россия.Горизонты" – это проект на стыке моды, культуры и традиций. Цель – создание сообщества новых лидеров креативных индустрий, способных стать лицом культурной России. Это шанс для молодых талантливых авторов заявить о себе", - рассказали организаторы.

Номинации конкурса: визуальное искусство, дизайн одежды и аксессуаров, цифровой контент, культурный код и семья.

Работы оценят - руководитель проекта "Россия.Горизонты" Юлия Музыка, Андрей Бартенев, Галина Юдашкина, Кирилл Зайцев, Евгения Мирук, Алина Гасумянова и другие.

Лучшие произведения станут частью выставки в здании Третьяковской галереи "Новая Третьяковка" с 10 по 15 июня. В галерее также будет работать книжная гостиная, где пройдут встречи экспертов и участников.

Прием заявок продлится до 15 апреля. Подробнее на сайте.