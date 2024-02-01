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От креативных предпринимателей Тюменской области ждут заявки на конкурс "Россия.Горизонты"

Общество, 18:49 27 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Приём заявок на конкурс для представителей креативных индустрий "Россия.Горизонты" 2024 стартовал 26 февраля. Лучшие работы по четырем номинациям представят в Третьяковской галерее, сообщает Президентский фонд культурных инициатив.

""Россия.Горизонты" – это проект на стыке моды, культуры и традиций. Цель – создание сообщества новых лидеров креативных индустрий, способных стать лицом культурной России. Это шанс для молодых талантливых авторов заявить о себе", - рассказали организаторы.

Номинации конкурса: визуальное искусство, дизайн одежды и аксессуаров, цифровой контент, культурный код и семья.

Работы оценят - руководитель проекта "Россия.Горизонты" Юлия Музыка, Андрей Бартенев, Галина Юдашкина, Кирилл Зайцев, Евгения Мирук, Алина Гасумянова и другие.

Лучшие произведения станут частью выставки в здании Третьяковской галереи "Новая Третьяковка" с 10 по 15 июня. В галерее также будет работать книжная гостиная, где пройдут встречи экспертов и участников.

Прием заявок продлится до 15 апреля. Подробнее на сайте.

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# конкурс , креативные индустрии

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18:49 27.02.2024От креативных предпринимателей Тюменской области ждут заявки на конкурс "Россия.Горизонты"