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В Тюмени подключают строящуюся школу к водопроводу

Общество, 17:43 27 февраля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сети водоснабжения прокладывают сотрудники "Росводоканал Тюмень" к новой школе, которая строится в районе ул. Мелиораторов областного центра.

Магистральные коммуникации с сетями школы соединят два водопровода общей протяженностью около 1 км. Система водоснабжения обеспечит бесперебойное водоснабжение учебного заведения.

"Специалисты монтируют узел, чтобы соединить новые сети с магистральной трубой. Эта работа требует особых компетенций, выполняют ее опытные специалисты", - рассказал начальник участка водоснабжения ЦАО Алексей Алексеев.

Для обеспечения пожарной безопасности школы строители смонтировали два пожарных гидранта, которые после ввода здания в эксплуатацию будут переданы на обслуживание водоканала.

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# водоснабжение , школы

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