Оптимисты Тюменской области поделились секретом своего энтузиазма

| Фото: предоставлено участником опроса | Фото: предоставлено участником опроса

Небольшой опрос, проведенный корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" показал, что в большинстве своем тюменцы и гости региона оптимистично смотрят на жизнь. Они раскрыли секрет своего состояния во Всемирный день оптимиста, который празднуют 27 февраля.

Респонденты продолжили фразу: я оптимист, потому что…

Ирина Притупа, Тюмень

Я оптимист во всем. Потому что верю в бога и в людей. Все в этот мир приходят чистыми и добрыми. А оставаясь в доброте, мы несем в этот мир спокойствие и уверенность.

| Фото: предоставлено участником опроса | Фото: предоставлено участником опроса

Людмила Мурзина, с. Северный Вагай

Я оптимист, потому что только так и не иначе. В жизни много трудностей и если хочешь с ними справиться, нужно быть сильным и верить в лучшее.

Ситуация из жизни: нужно принять сложное решение, принять его должна ты сама, независимо ни от кого, но от этого зависит судьба другого человека. И только вера в успех и лучшее помогает принять это решение. После чего все получается, может быть, не совсем так, как хотелось бы, но процесс идет.

| Фото: предоставлено участником опроса | Фото: предоставлено участником опроса

Инна Попович, Тюмень

Я оптимист, потому что у меня гены. Я – дочь оптимистов и внучка оптимистов. Вспоминаю бабушек и дедушек, через какие невзгоды они прошли и остались жизнерадостными людьми, которые умели радоваться и видеть хорошее. Моей маме 70 лет, но она видит и чувствует красоту этого мира, остается любопытной, интересующейся, познающей новое.

Ирина Журавлёва, Голышмановский городской округ

Я оптимист, потому что только вера в хорошее дает силы двигаться дальше, преодолевать трудности. Оптимизм дает почувствовать надежду на дальнейший благоприятный исход событий. Я – мама двух прекрасных дочерей, которых воспитываю одна. И порой только оптимизм спасает от грустных мыслей и помогает справиться с унынием.

Оптимизм – это вера и надежда на исполнение, как свечи на торте. Каждый раз, перед тем как их задуть, загадываешь и веришь. И уже неважно, сбудется желание или нет – только так!

Ирина Дёмина, Тюмень

Я оптимист на 300 %. Для меня стакан всегда полон до краев, даже если на самом деле наполовину. Я всегда найду что-то хорошее даже в плохом.

Ещё есть хороший гороскоп на каждый день: у оптимиста сегодня очень сложный день, полный тревог, неприятностей и преград, но оптимист этого не заметит. Пессимистам же сегодня будет везти, их ждут приятные сюрпризы, и все у них будет получаться легко, но пессимист все равно останется недоволен.

Конечно, людям встречаются и боль, и горечь утраты, и осознание собственного бессилия перед роком. Но даже в такие трудные минуты надо находить силы верить в лучшее, радоваться тому, что есть. Иначе, когда придет время платить по счетам, окажется, что и не жил вовсе, а только сокрушался о том, какая жизнь тяжелая. А она, жизнь, вообще самая вредная штука, от нее все в конце концов умирают.

Ольга Чистякова, с. Усть-Ламенка

Я оптимистка потому что я верю людям.

| Фото: предоставлено участником опроса | Фото: предоставлено участником опроса

Галина Меренкова, гостья из Серова, Свердловской области

Я оптимист, потому что мне есть, с чем сравнивать. В начале 90-х годов, когда все жили по карточкам, в месяц на человека полагалось 200 г вареной колбасы, 1 кусок хозяйственного мыла, 100 г сливочного масла, 500 г мяса. В месяц! На человека! Сравнивая ту жизнь и нынешнюю, когда полные прилавки всего, я понимаю, как хорошо и весело живу сейчас. Я оптимист, потому что мне есть, с чем сравнивать.

Анжела Гарабажий, Тюмень

Я оптимист, потому что обогащаю свою жизнь яркими моментами и делюсь своим светлым взглядом на мир с окружающими.

Марина Успенская, Сургут

Я оптимист по жизни, потому что всегда ищу лучшее в любой ситуации и надеюсь на благоприятный исход событий. Считаю, все что ни делается, всегда ведет к лучшему. С позитивным настроем к жизни мне легче и проще жить.

| Фото: предоставлено участником опроса | Фото: предоставлено участником опроса

Александра Толкова, Тюмень

Я оптимист, потому что плохое настроение влияет на здоровье и любящих тебя людей. В здоровом теле – здоровый дух! И в обратном понимании эта пословица работает, конечно же, тоже. В оптимистичном настроении обязательно будет здоровое тело.

Анастасия Бек, Ишим

Я оптимист, потому что вода камень точит. Если совершать какие-то действия, то они приведут к определенному результату.

| Фото: предоставлено участником опроса | Фото: предоставлено участником опроса

Из всех опрошенных лишь один человек признался, что не оптимист. Галина из Голышманово рассказала, что всегда сразу сомневается в удачном исходе дела и никогда не верит в его благополучное завершение.

Психологи же тем, кто хочет побороть неуемную тоску и пессимизм, советуют жить здесь и сейчас, чаще расслабляться, уметь благодарить, делать добрые дела, представлять прекрасное будущее и отталкивать негативные мысли.